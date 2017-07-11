На Одесском припортовом заводе приостановлено производство

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Низкий показатель рентабельности производства стал причиной приостановления изготовления аммиака и карбамида на Одесском припортовом заводе. Как перелает replyua.net, соответствующая информация размещена на Facebook-странице генерального директора предприятия Николая Щурикова.«Во время собрания руководителей Одесского припортового завода было принято решение об остановке агрегатов по производству аммиака и карбамида, так как на мировых рынках постоянно снижается их цена, а стоимость газа, напротив, растет. С огромным сожалением приходится констатировать, что от нас такие обстоятельства не зависят», - сообщил он.Напомним, что в конце прошлого года уже появлялась информация о приостановке ОПЗ. На то время руководство предприятия обосновывало такую ситуацию высокой стоимостью газа, который заводу поставляла компания «Нафтогаз Украина». Кроме того, стоимость самой продукции завода была очень низкой. Уже 6 марта было возобновлено производство по давальческой схеме. Николай Щуриков сообщил, что в связи с вынужденным простоем при участии сотрудников ОПЗ в цехах планируется проведение регламентных работ.