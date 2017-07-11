В Украине растут продажи билетов на скоростные поезда

За первые шесть месяцев этого года пассажиропоток в скоростных поездах Украины заметно увеличился, и самое большое число пассажиров было зафиксировано на харьковском направлении.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци», в первом полугодии билеты на поезда Интерсити и Интерсити + приобрели 2 миллиона 400 тысяч пассажиров, и это на 761 тысячу больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом заполняемость скоростных пассажирских поездов в Украине на настоящий момент превышает уже 92 процента. За весь период курсирования скоростных поездов Интерсити + и Интерсити, с мая 2012 года по настоящее время, ими было перевезено более 14 миллионов пассажиров.
Больше всего перевезено пассажиров в харьковском направлении: почти 633 тысячи пассажиров. В компании подчеркнули, что популярными направлениями у украинцев по-прежнему остаются львовское (около 430 тысяч пассажиров), днепровское (больше 581 тысячи пассажиров).