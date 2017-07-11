У «Народному фронті» не надто підтримують запровадження біометричного контролю на кордоні з Україною

Введення біометричного контролю для всіх громадян, які перетинають український кордон, це ще не межа адміністрації президента. Про це в коментарі InfoResist повідомив народний депутат від «Народного фронту» Ігор Гузь, інформує replyua.net. Він вважає, що заяву Порошенка можна розцінювати як випереджаючий крок в наступних вимогах візового режиму з РФ. При цьому нардеп зазначив, що він і низка інших депутатів з «Народного фронту» вимагатимуть введення повномасштабного візового режиму з Росією.
«В принципі це нормально, але, звичайно, як для мене, то це несерйозно, тому я особисто і багато інших депутатів будемо вимагати візового режиму з РФ», - сказав він. Гузь, кажучи про загрозу Кремля депортувати частину українців, які перебувають на території РФ, заявив, що це вимушений захід України.
«А як бути з тими українцями, яких вбиває на Донбасі Росія? Тобто тут питання з одного боку складне, а з іншого боку - дуже просте. Ми ведемо війну з РФ. Тому, хочеться комусь чи ні, ми повинні вводити ці заходи з країною агресором », - заявив нардеп. Політик вважає, що українцям, які виїхали в Росію на заробітки, доведеться підлаштовуватися.