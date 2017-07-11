Гриневич: зарплата украинских учителей повысилась на 50 процентов

Лилия Гриневич, министр образования Украины, заявила о том, что на протяжении последнего года зарплаты украинских учителей выросли на 50 процентов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на 5 канал, Гриневич подчеркнула, что в министерстве придерживаются определенной стратегии по повышению заработной платы.
«В этом году мы подняли учителям заработную плату на 50 процентов и продвинули ее по единой тарифной сетке. То есть мы уже сделали шаг, чтобы идти до этой планки. Но темп этого продвижения покажет экономическое развитие страны», заявила министр. Гриневич объяснила, во сколько может обойтись реформа средней школы. По ее словам, речь идет о шести миллионах евро, и проект будет реализован в течение четырех лет.
Министр считает, что это не такая огромная сумма, если речь идет о длительном периоде реализации, однако средства будут направлены на формирование абсолютно новой модели педагогического образования в украинских школах.