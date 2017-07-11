Україна юридично не може довести присутність російських військ на Донбасі – Тука

Зараз Україна не може надати серйозних юридичних доказів того, що на Донбасі є регулярна російська армія. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, інформує replyua.net. «Ми не можемо поки, незважаючи на всі старання, юридично довести присутність в Донбасі регулярної російської армії», - сказав Тука.
За його словами, це підтвердило і недавнє рішення суду в Гаазі. «Ми можемо рвати на собі по сто вишиванок в день. Але це ж не вирішення питання! Це абсолютно чисто емоційні речі. Таке можуть дозволяти собі хіба що депутати, працюючи на свій електорат. Але в такому випадку мова йде винятково про обман і маніпуляцію», - додав заступник міністра.
Раніше затриманий на Донбасі російський кадровий військовий Віктор Агєєв розповів, як підписав контракт з Міноборони РФ і опинився на Донбасі. За його словами, в березні 2017 прибув до військової частини 65246 в Новочеркаську, де вступив на контрактну службу. Через чотири дні його відправили в Луганську область. «Ну відправили і відправили. Гроші платять. Служба є служба», - відповів Агєєв на питання, чому все сталося так швидко.