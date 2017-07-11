СБУ занялась проверкой в отношении Мити Фомина

В отношении Мити Фомина, известного российского певца, Служба безопасности Украины начала проверку.
Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, который отправил в СБУ запрос, в ведомстве отметили, что проверка связана с высказыванием Фомина о том, что полуостров Крым является российской территорией. «Службой безопасности Украины принято к сведению информацию о высказываниях указанного лица на музыкальном фестивале во Львове. После тщательного изучения высказываний Фомина по нему будет принято соответствующее с украинскими законами решение», сказано в ответе СБУ на запрос.
Напомним, что на фестивале во Львове Фомин назвал себя «голубем мира», рассказал, как он часто гастролирует в Крыму и в Украине, а также о том, что Крым – это территория России. «Я всегда говорил о том, что музыка не имеет границ, я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он будет петь, даже если его не будут слушать. Он поет там, куда прилетает», заявил артист.