Журналист: согласно рейтингу легкости ведения бизнеса Doing business 2017 года, Украина находится на 80-м месте в мире

Согласно международному рейтингу легкости ведения бизнеса Doing business 2017 года, Украина находится на 80-м месте в мире. Об этом в своем блоге сообщает известный украинский журналист Юрий Бутусов, передает replyua.net.
По его словам, мы сильно проигрываем выдающимся реформаторам, которые сумели обеспечить более удобные условия для бизнеса: Киргизия – 75 место, Монголия – 64, Косово – 60, Руанда – 56 место, Молдова – 44, Россия – 40, Армения – 38, Беларусь – 37, Казахстан – 35, Грузия – 16, Эстония – 12. «За три года в Украине не состоялось ни одного конкурса по приватизации стратегических госпредприятий для иностранных инвесторов. «В законопроекте Кабмина о земельной реформе запрещается продажа земли иностранным инвесторам», – написал Юрий Бутусов.
По его словам, к тому же Нацбанк сохраняет административное регулирование рынка капиталов в Украине, нет условий для вывода инвестиций иностранными инвесторами, не создан фондовый рынок, стоимость кредитных ресурсов недоступна для инвесторов.