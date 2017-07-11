Розенблат прокоментував своє виключення з БПП

Народний депутат Борислав Розенблат заявив, що сам попросив виключити його з фракції на час проведення слідства. Про це він повідомив в ефірі 112.Україна, інформує replyua.net. «Я звернувся вчора до фракції, щоб дали згоду на притягнення мене до відповідальності і попросив на час слідства виключити мене з фракції, щоб на сьогоднішній день я міг як вільна людина захищати свої права», - пояснив він.
При цьому Розенблат додав, що має намір повернутися у фракцію після завершення слідчих дій. Він також пообіцяв прийти до Верховної Ради, коли з нього будуть знімати депутатську недоторканність. Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці в Facebook журналіст Христина Бердинських. Розенблат також показав свої паспорти, заявивши, що не збирається залишати країну.
Раніше члени фракції «Блок Петра Порошенка» прийняли рішення виключити Борислава Розенблата з членів фракції на його ж прохання. Крім того, було прийняте рішення дати згоду про зняття з Розенблата депутатської недоторканності і притягнення депутата до відповідальності. За словами політика, дане прохання пов'язана з його бажанням захищати себе в суді.