Итоги месяца безвиза: стало известно, сколько украинцев посетили страны ЕС

Украина получила безвизовый режим со странами Евросоюза месяц назад, и за этот период почти сто тысяч граждан Украины смогли воспользоваться преимуществом путешествий без оформления виз.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Госпогранслужбу, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Олег Слободян, спикер ведомства. По его словам, вопреки заявлениям многих экспертов, которые не верили в рост числа туристов из Украины, нужно признать, что безвизовый режим действительно работает, и число украинских граждан, пересекающих границу, заметно возросло. «Уже 95 461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС и за это время всего 50 отказов», отметил Слободян.
По словам спикера Госпогранслужбы, практически все отказы во въезде в страны ЕС были связаны с тем, что граждане не смогли подтвердить цель своей поездки. Слободян порекомендовал украинцам, собирающимся в Европу, очень тщательно планировать путешествие и продумывать каждую деталь. Напомним, что безвизовый режим с ЕС вступил в силу 11 июня текущего года.