Омелян: МАУ за зрив переговорів з Ryanair можна відкривати шампанське

У ситуації з відмовою найбільшої європейської авіакомпанії Ryanair від запланованого входу в Україні через порушення договору з боку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) винен і найбільший авіаперевізник країни – авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Як інформує replyua.net, таку думку висловив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в опублікованому на своїй сторінці в Facebook повідомленні про відмову ірландського лоу-коста літати в Україну.
«Арон Майберг, голова наглядової ради МАУ і Павло Рябікін, глава «Борисполя», можуть відкривати шампанське», - вважає міністр. Крім того, Омелян зазначив що «МАУ не може визначати країні, що їй робити і переплачувати за неякісні послуги».
Як повідомлялося, Ryanair в понеділок увечері, 10 липня, оголосив про скасування свого запланованого входу в Україні після того, аеропорт «Бориспіль» порушив угоду, підписану в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором Рябікиним. За словами головного комерційного директора (CCO) Ryanair Девіда О'Брайена, «Бориспіль» вибрав захист авіакомпаній з високими тарифами, включаючи «Міжнародні авіалінії України», і позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів в Європі і широкої мережі маршрутів.