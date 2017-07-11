Слободян розповів, як українці скористалися першим місяцем безвізових поїздок до ЄС

Понад 95 тисяч громадян України вже скористався правом безперешкодного в'їзду в країни Європейського союзу в рамках дії безвізового режиму. Як інформує replyua.net, про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook. «Вже 95 тис. 461 громадянин України скористалися правом безперешкодного в'їзду в країни ЄС. І лише 50 відмов», - написав спікер ДПСУ. За його словами, більшість відмов - через непідтвердження мети поїздки. «Тому готуйтеся ретельніше і не бійтеся відкривати для себе світ», - додав Слободян.
Як відомо, з 11 червня всі громадяни України при наявності біометричного паспорта можуть відвідувати 30 країн Європи без віз і перебувати там до 90 днів протягом 180 днів, а саме всі країни-члени ЄС, крім Великобританії та Ірландії, а також Швейцарію, Ліхтенштейн, Ісландію та Норвегію.
Нагадаємо, що 6 квітня депутати Європарламенту більшістю голосів підтримали надання безвізового режиму українцям. Рада Європейського Союзу на рівні міністрів сільського господарства і рибальства на засіданні 11 травня схвалив це рішення. 22 травня документ був опублікований в офіційному журналі ЄС.