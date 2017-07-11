Керівництво львівського аеропорту звинувачує керівника «Борисполя» у зриві польотів Ryanair

Керівник міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Тетяна Романовська покладає провину за зрив польотів найбільшої європейської авіакомпанії, лоу-коста Ryanair в Україну на главу провідного українського аеропорту - «Бориспіль» (Київ) Павла Рябікіна. Як інформує replyua.net, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
«Керівник аеропорту «Бориспіль», отримавши такі карти в руки .... маючи шанс з нічого зробити щось, просто вирішив, що нікому не треба додаткових коштів, пасажирів, рейсів, заробітків. Фінплан «Пасажир Ryanair» в 2017 повинен бути перевищити план. А на наступний рік плановий пасажиропотік вже був їм озвучений. «Бориспіль» має додаткову порожню інфраструктуру терміналу «F» і «В» якраз для лоу-костів. Shame on them », - зазначила Романовська.
Вона також повідомила, що звернулася до губернатора та мера міста, депутатам і бізнес структурам за підтримкою в цьому питанні. «Чому Львів повинен бути заручником Києва? Чому українці повинні себе почувати дома як в гостях? Аеропорт Львів все одно рухається вперед і має кілька запасних планів, але немає гіршого почуття, ніж смуток від почуття втрачених можливостей, свободи вибору, особливо коли вони були і ще так близько. Але надія ще все таки є », - заявила керівник аеропорту.