WizzAir представила специальные тарифы для пассажиров Ryanair в Украине

Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air сообщил о запуске специальных тарифов для тех пассажиров компании Ryanair (Ирландия), которые намеревались летать из Украины. Об этом информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Wizz Air. В частности, у пассажиров, которые ранее забронировали рейс авиакомпании Ryanair между Киевом и аэропортом Stansted (Лондон) или Эйндховеном, а также между Львовом и аэропортом Schonefeld (Берлин) или Вроцлавом, имеют возможность заказать билеты со скидкой. Правда, для этого им нужно показать наличие оригинального бронирования на Ryanair.
Кроме того, в компании Wizz Air отметили, что «с целью уменьшения количества пассажиров, пострадавших от решения ирландского авиаперевозчика отменить свой выход в Украину, были запущены специальные уникальные тарифы от 15 до 35 евро».
Нужно отметить, что количество акционных мест будет соответствовать наличию свободных мест в самолете, в связи с чем пассажиры должны «как можно быстрее осуществить бронирование билета». Данная акция распространяется исключительно на рейсы до конца ноября текущего года.