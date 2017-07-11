Для запуска нового терминала «Борисполю» нужны сто миллионов гривен

Терминал F международного аэропорта «Борисполь» в настоящее время используется не по прямому назначению, и, чтобы запустить его работу, необходимо вложить еще не меньше ста миллионов гривен.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, об этом рассказал Павел Рябикин, директор «Борисполя». Также он добавил, что для запуска терминала нужно не меньше четырех месяцев. «Есть два терминала - терминал В и терминал F, один из них выведен из эксплуатации, - это терминал F, и для восстановления его деятельности нужны инвестиции», подчеркнул директор. По его словам, в терминале F сейчас проводят различные мероприятия, благодаря чему есть возможность окупить затраты на содержание этого большого помещения.
«В случае необходимости включить его в производственный процесс, у нас есть программа, которая даст возможность от момента принятия решения и до момента запуска, в течение примерно 120 дней, осуществить открытие этого терминала, и потратить на это придется 100 миллионов гривен. Удовольствие дорогое, поскольку было демонтировано много оборудования при переезде оттуда», добавил Рябикин.