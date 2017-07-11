Расправа за патриотизм: в Донецкой области жестко наказали отца и сына за «Слава Украине!»

Проукраинская позиция 19-летнего юноши и его отца из поселка Гришино Донецкой области стала причиной их избиения. Как передает replyua.net со ссылкой на информационное агентство «Вчасно», пострадавший всегда заявлял о патриотических настроениях как его самого, так и членов семьи. При этом, всех своих обидчиков молодой человек знал до происшествия.
«В ночное время мы покидали помещение кафе, когда прямо навстречу мне вышла компания, состоявшая из четырех человек. Обращаясь ко мне, они заявили: «Так ты патриот?», и в ответ на это я заявил «Слава Украине!». Затем меня начали сильно оскорблять и избивать», - сообщил Михаил Голубенко. Юноша тут же позвонил своему отцу и тот немедленно оказался на месте нападения.
Отец Михаила Голубенко, который является владельцем удостоверения участника боевых действий, получил удар со спины битой по голове. Затем его начали избивать ногами, пока мужчина не потерял сознания. В настоящее время медики оценивают состояние мужчины как тяжелое. Местные жители в интервью журналистам рассказали, что три года назад парни, избившие мужчин, четко заявляли о своих пророссийских взглядах.