Украинцев предупредили о грядущей резкой смене погоды

Согласно информации Украинского гидрометцентра, на тэтой неделе по всей стране погоду будет определять грозовой циклон из западной Европы, в результате чего погодные условия резко изменятся, сообщает replyua.net. Так сегодня, 11 июля дождевая погода в сопровождении гроз ожидается в западных областях страны. Столбики термометра покажут +32 градуса. В центральной части Украины такая же температура, на востоке страны – в пределах +30, в южных областях – +31 градус. В столице Украины сегодня ожидаются дожди, температура воздуха составить в пределах +33 градусов тепла.
Жаркая погода в сопровождении ливней ожидается завтра, 12 июля, в центральных и западных областях Украины. Столбики термометра покажут в пределах + 30 градусов. Без осадков ожидается только в южных и восточных областях Украины. Киевлян завтра порадует солнечная погода, температура воздуха составит примерно 30 градусов тепла.
В следующие два дня жителям запада страны стоит готовиться к снижению температуры до отметки + 22 – 24 градусов. Дождевая погода охватит все регионы Украины за исключением восточных областей. Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться в пределах от +28 до +30 градусов. Существенное похолодание и дожди ожидаются в Украине в пятницу.