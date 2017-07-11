В Украине повысятся цены на некоторые лекарства из-за запрета российских препаратов

Минздрав призвал фармацевтические компании Украины отказаться от закупки российских лекарственных препаратов, и ведомство уже направило требование в Кабмин, чтобы он ввел санкции против российских производителей, однако в конечном итоге это может привести к подорожанию некоторых препаратов, а также и к дефициту.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, многие украинские фармацевтические компании отказались от закупки российских лекарств еще три года назад, и за это время рынок в Украине изменился. По словам Виктора Сердюка, президента Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов, новый запрет не должен повлиять на дефицит лекарств, поскольку у российских препаратов имеются аналоги, которые производят в Германии, Индии, Украине и других странах. Впрочем, другие эксперты отмечают, что некоторые аналоги, к примеру, немецкие, украинцам будут обходиться намного дороже российских. Сердюк считает иначе.
«Цены не поменяются. Российские лекарства – это копии, стоимость которых не меньше, чем индийские. Вопрос стоит в том, что украинские аналоги дешевле. А отдавать несколько миллиардов гривен на финансирование российской фармацевтики какой смысл?», отметил он.