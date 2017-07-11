Користувачі соцмереж шоковані рішенням Ryanair про вихід з українського ринку

Користувачі соцмереж активно обурюються з приводу того, що «завдяки» керівництву «Борисполя» авіакомпанія Ryanair передумала освоювати український ринок, інформує replyua.net. Це при тому, що Ryanair здійснює 1800 регулярних рейсів на добу на 400 нових літаках з 86 аеропортів Європи, а середній вік її літаків - 5,5 років. І це незважаючи на те, що були відповідні укази президента, прем'єра і профільного міністра.
«Ми розлучилися, не зустрівшись», «Шахраї перемогли Ryanair», «На плацкартах все життя кататися будемо» - пишуть обурені громадяни і відзначають, що будь-якому бізнесу, який хоче інвестувати в нашу країну, олігархи задають просте запитання: «Перш за все, покажіть, яка нам буде з цього вигода ?!»
За думку користувачів соцмереж, «польотам на МАУ немає альтернативи», а «Європи нікому не бачити», поки «директори аеропортів буду їсти з рук монополіста» і доводити нам, що «квитки по 500 баксів це круто, а лоукости нікому не потрібні» , а «іржаві літаки з мівіною по 5 євро і цінами суборбітальних польотів - це як у всіх». Нагадаємо, найбільший європейський лоу-кост авіаперевізник Ryanair (Ірландія) офіційно оголосив про скасування польотів в Україну. Згідно із заявою компанії, аеропорт «Бориспіль» не виконав свої зобов'язання. У компанії відзначили, що жертвою рішення київського аеропорту став і львівський аеропорт.