Самый большой доход в казну Украины приносит таможня, - озвучены цифры

В государственной фискальной службе сообщили о том, что украинская таможня в течение первого полугодия перечислила в бюджет Украины уже 138 миллиардов гривен, и это почти на 34 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Информирует replyua.net, в ГФС подчеркнули, что таможня является чуть ли не единственным ведомством в стране, платежи в бюджет которого демонстрируют только рост на протяжении длительного периода. Если в январе среднесуточный размер таможенных отчислений составлял 945 миллионов гривен, то сейчас – 1,2 миллиарда гривен. Всего с начала этого года в общий фонд государственного бюджета поступило 300,4 миллиардов гривен.
Кроме того, в период с января по июнь на счета налогоплательщиков было возмещено около 57 миллиардов гривен. С начала текущего года, как говорится в сообщении ГФС, было перечислено около 7 миллиардов 400 миллионов гривен таможенных платежей на развитие инфраструктуры регионов в рамках дорожного эксперимента.