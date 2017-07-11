У СБУ взялися за співака з Росії, який приїхав до Львова і розповідав про "російський Крим"



Співробітники Служби безпеки України почали ретельну перевірку російського співака Міті Фоміна, в минулому соліста гурту Hi-Fi,



Відомо, що російський виконавець нещодавно приїжджав на фестиваль джазу, що відбувався у Львові. Там в розмові з журналістами Фомін заявив, що вважає Кримський півострів фактичною російською територію. В зв'язку з цим в СБУ прийняли до відома зазначену інформацію і почали ретельну перевірку, в результаті якої буде винесено рішення згідно з українським законодавством.



Нагадаємо, раніше українські спецслужби забороняли в'їзд на територію України низці російських артистів. Також питання виникли тоді, коли деяким російським артистам заборонили перетинати кордон України саме через відвідування анексованої території, коли ті їхали на музичний фестиваль в Києві. В зв'язку з цим в Кабміні з'явилася ідея, щоб українські організатори подібних заходів звітували про те, кого вони запрошують до України. Попередня процедура передбачає, що спецслужби протягом тижня перевірятимуть інформацію щодо артистів, а потім виноситимуть остаточне рішення.

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Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи Співробітники Служби безпеки України почали ретельну перевірку російського співака Міті Фоміна, в минулому соліста гурту Hi-Fi, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.Відомо, що російський виконавець нещодавно приїжджав на фестиваль джазу, що відбувався у Львові. Там в розмові з журналістами Фомін заявив, що вважає Кримський півострів фактичною російською територію. В зв'язку з цим в СБУ прийняли до відома зазначену інформацію і почали ретельну перевірку, в результаті якої буде винесено рішення згідно з українським законодавством.Нагадаємо, раніше українські спецслужби забороняли в'їзд на територію України низці російських артистів. Також питання виникли тоді, коли деяким російським артистам заборонили перетинати кордон України саме через відвідування анексованої території, коли ті їхали на музичний фестиваль в Києві. В зв'язку з цим в Кабміні з'явилася ідея, щоб українські організатори подібних заходів звітували про те, кого вони запрошують до України. Попередня процедура передбачає, що спецслужби протягом тижня перевірятимуть інформацію щодо артистів, а потім виноситимуть остаточне рішення.