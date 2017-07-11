Військові з Канади долучаться до тренувань в Україні

Представники Канадського королівського військового флоту прибудуть до України для участі у військово-морських навчаннях Sea Breeze-2017 в Чорному морі в Миколаївській та Одеській областях, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію оприлюднив канадський командувач морськими силами Атлантики, контр-адмірал Джон Ньютон. Він розповів. що загалом йде мова про 14 військовослужбовців з Канади, які долучаться до українців в тренуваннях, які відбудуться з 10 по 23 липня. Ньютон підкреслив, що участь Канади у Sea Breeze-2017 слугує прикладом відданості військового флоту країни безпеці регіону Чорного моря. Прес-служба Міністерства оборони Канади уточнила, що в складі делегації прибудуть водолази, їх асистенти та штабні офіцери.
Нагадаємо, раніше до порту в Одесі для подальшої участі в Sea Breeze-2017 зайшли 3 судна з Туреччини, серед яких підводний човен. Загалом передбачено, що тренуваннях в Чорному морі візьмуть участь більше 30 одиниць водного транспорту, понад 25 літаків та вертольотів, а також військові кадри з 16 країн світу. Всього до участі у Sea Breeze-2017 залучили більше 3 тисяч людей.