Клімкін розповів, як біометричний контроль вплине на громадян ЄС

Очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував попередню інформацію про запровадження обов'язкового біометричного контролю для всіх іноземців, які перетинають український кордон і розповів, як це вплине на громадян Європейського Союзу, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
За словами міністра, після запровадження системи біометричного контролю, для громадян країн Європейського Союзу та інших держав, які теж мають біометричні паспорти згідно зі стандартами Міжнародної організації цивільної авіації і визнають біометрику обов'язковим документом, насправді не відчують ніяких змін та наслідків.
Варто нагадати, в понеділок, 10 липня, члени Ради нацбезпеки та оборони ухвалили рішення щодо запровадження з наступного року біометричного контролю. Тобто іноземці матимуть змогу перетинати український кордон лише в тих ситуаціях, коли вони матимуть відповідний документ. Крім того, РНБО ухвалило рішення щодо початку роботу електронної системи попередньої реєстрації громадян Російської Федерації, яким необхідно буде вказувати не тільки плани щодо візиту до України. а й своє місце перебування.