Міністр соцполітики пояснив, чому нардепи не поспішають з пенсійною реформою

Очільник Міністерства соціальної політики України Андрій Рева заявив, що той факт, що цього тижня заплановано ухвалення законопроекту про пенсійну лише в першому читанні, не завадить раніше озвученим прогнозам щодо реалізації самої реформи пенсійної системи з жовтня поточного року, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Такий коментар очільник профільного міністерства надав журналістам після того, як стало відомо, що комітет Верховної Ради, який опікується питаннями соціальної політики, рекомендує парламенту ухвалити запропонований урядом законопроект про пенсійну реформу у першому читанні. Рева зауважив, що це дозволяє вже завтра, 11 липня, включити цей проект закону до порядку денного і розглянути його в першшому читанні вже цього тижня. Опісля, як зазначив міністр, очікується доопрацювання документу і повтороне внесення на розгляд парламенту вже після літньої відпустки нардепів у вересні. Рева підкреслив, що такий план передбачає, що вже з 1 жовтня українці отримають перерахунок своїх пенсій.
Нагадаємо, законопроект про пенсійну реформу було погоджено на засіданні Кабінету міністрів 21 червня.