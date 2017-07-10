У РНБО повідомили, коли до Верховної Ради подадуть закон про зміну формату АТО

Олександр Турчинов, який обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони, розповів деталі щодо законопроекту про повернення державного суверенітету над окупованими районами Донеччини та Луганщини, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Турчинов повідомив, що відповідний проект закону планують внести на розгляд до Верховної Ради в вересні поточного року після того, як будуть проведені консультації щодо цього документу зі стратегічними партнерами України. Що ж стосується самого закону, то він за словами представника РНБО, вже готовий. Першочергово законопроект заплановано обговорити з представниками нормандського формату, зокрема, з Німеччиною, Францією, а також Сполученими Штатами Америки і союзними державами по НАТО. Турчинов зазначив, що над документом працювала команда апарату РНБО разом експертами та представниками парламенту.
Нагадаємо, раніше Турчинов заявляв про необхідність завершення АТО, адже події на Донбасі, на його думку, вже давно переросли це поняття як хронолгічно, так і змістовно. За його словами, новий формат дій на Донбасі і буде прописано в зазначеному законі.