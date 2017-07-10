Деньги за билеты не вернут: стало известно, что может произойти в случае отказа Ryanair заходить на рынок Украины

Павел Рябикин, директор международного аэропорта «Борисполь», заявил о том, что в случае, если лоукостер Ryanair откажется заключать договор с аэропортом, людям, купившим билеты на осенние рейсы, деньги никто не вернет.
Как передает replyua.net, ссылаясь на Экономическую правду, директор «Борисполя» отметил, что существуют международные правила, на которые, вероятнее всего, и будет опираться лоукостер. «По европейским правилам перевозчик может открыть продажи при условии, если он за 2 месяца до начала фактических полетов может заявить об их прекращении (в случае форс-мажорной ситуации) и вернуть деньги», заявил директор. По его словам, такие правила в Европе действительно существуют, и то, что ирландский лоукостер заранее открыл продажу билетов, является только риском компании.
Напомним, что Владимир Омелян, министр инфраструктуры, сегодня анонсировал, что европейский лоукостер, скорее всего, откажется выйти на украинский рынок, и это связано с тем, что перевозчик так и не смог договориться с руководством аэропорта «Борисполь» сразу по нескольким позициям.