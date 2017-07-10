Порошенко рассказал о доказательствах причастности РФ к кибератакам в Украине

Петр Порошенко, президент Украины, во время пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом, генсеком НАТО, заявил о том, что Украина располагает доказательствами того, что Россия организовала мощную кибератаку на Украину 27 июня этого года, в результате чего пострадали десятки учреждений, банков и компаний страны.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, глава государства при этом подчеркнул, что Россия использует эти кибератаки, как главный механизм в своей гибридной войне. «Кибератаки – это главный элемент гибридной войны. И сейчас у нас есть свидетельства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией», отметил президент. По его словам, НАТО и Украина должны работать вместе в такой сфере, как кибербезопасность.
«Речь идет не только об обеспечении программным обеспечением и технологиями, сейчас мы также получаем оборудование не только для защиты наших институтов от возможных последующих кибератак, но и для их предупреждения и обнаружения», заявил украинский президент. Генсек НАТО, в свою очередь, добавил, что альянс готов предоставить Украине оборудование для защиты от кибератак.