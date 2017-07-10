Столтенберг: аннексия Крыма – самый тяжелый удар по Украине

Аннексия полуострова Крым была самым тяжелым ударом по Украине, однако Североатлантический альянс никогда не сможет признать эту незаконную аннексию. Как передает replyua.net со ссылкой на Гордон, об этом заявил Йенс Столтенберг, генсек НАТО, выступая с трибуны Верховной Рады в Киеве.
Он также подчеркнул, что Украина является верным помощником и союзником альянса на протяжении последних двадцати лет, и она принимала непосредственное участие в различных операциях, и это при том, что последние годы у Украины множество своих внутренних проблем. «Мы благодарим вас за вашу постоянную поддержку. Сегодня мы прибыли в Украину, чтобы продемонстрировать свою солидарность и подчеркнуть нашу поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Аннексия Крыма Россией нанесла тяжелый удар по Украине. Последствия ощущают все свободные страны мира. Впервые после окончания Второй мировой войны одно европейское государство аннексировало часть другого европейского государства», заявил Столтенберг.
По его словам, российская политика отбрасывает мировое сообщества назад, на многие десятилетия, и ни одна из стран не может поддержать эту политику, а ведь ранее практически все государства сотрудничали с РФ.