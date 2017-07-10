НАБУ займається близько 400 справами на 84 млрд грн

У Національному антикорупційному бюро розслідувань заявили, що детективи відомства займаються нині розслідуванням 381 справи, які загалом стосуються правопорушень на суму 84 млрд грн, інформує replyua.net з посиланням Korrespondent.net.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба відомства. За останніми даними, детективи в ході росзлідувань підозрюютть 221 людину. Крім того, за резульатати вже проведених розслідувань співробітниками НАБУ, до суду були направлені 75 кримінальних справ, в рамках яких обвинувальні акти склали відносно 121 людини.
Нагадаємо, раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомвляв, що цього тижня варто очікувати новину про наступне подання на ще одного чинного народного депутата. Крім того, Холодницький зауважив, що він не виключає, що принаймні один з нардепів, подання на якого вже було надіслано, втече за межі країни ще до того момнету як парламентарі проголосують в залі Верховної Ради з приводу зняття недоторканності. Однак Холодницький зазначив, що в цій ситуації ні він, ні команда САП не можуть нічого зробити через норми закону.