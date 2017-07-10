В уряді заявили, що лоукостер Ryanair відмовиться працювати на українському ринку

Ірландська компанія-лоукостер Ryanair призупинила продаж квитків на рейси з України. Напередодні вдень, 10 липня, очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян анонсував, що представники найбільшої європейської лоукост-компанії можуть повідомити про вихід з ринку України вже до кінця дня, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Наразі на сайті компанії при спробі замовити квитки з України, повдіомляється, що всі квитки було продано. Така ситуація спостерігається на всіх рейсах в напряму як на територію України, так і з українських міст. При цьому офіційних заяв предстанвики компанії на даний момент не робили. Однак міністр інфраструтктури Володимир Омелян повідомляв, що таке можлио вже сьогодні, 10 липня. Подробиці з приводу цієї ситуації урядовець не оприлюднив.
Нагадаємо, раніше представники Ryanair заявляли, що літаки компанії почнуть літати з та в Україну вже з кінця жовтня поточного року. Зокрема, передбачалося, що почнуть працювати 11 рейсів зі Львова та Києва. Згодом, беручи до уваги великий попит серед українців, у Ryanair повідомили, що деякі анонсовані рейси почнуть працювати раніше - з вересня 2017 року.