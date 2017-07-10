На «деньги Януковича» в Украине построят завод по производству боеприпасов НАТОвского калибра

Военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook пишет о том, что конечно же весь мир продолжает испытывать ужасную «усталость» от Украины. Юрий Бирюков отмечает, что эту безграничную «усталость» за двое суток продемонстрировали: госсекретарь США, генсек ООН и генсек НАТО. Все они решили лично прибыть в Украину, чтобы выразить свою «усталость». Волонтер подчеркивает, что это не предел и список гостей в Киев на ближайшие недели еще очень и очень длинный.
Как пишет Юрий Бирюков, именно исходя из встреч с заграничными гостями сегодня была сформирована повестка заседания СНБО и главные тезисы. Три факта, которые легко и непринужденно укладываются в одну смысловую цепочку: визит генсека НАТО, озвученная фраза о начале дискуссий по подготовке ПДЧ, заседание СНБО и выделение финансов на строительство завода по производству боеприпасов НАТОвского калибра.
«Подготовка к разработке ПДЧ – это не просто инструкции и регламенты, это не просто калибры и количество военных. Это еще и колоссальная работа по адаптации законодательства, это определенные маркеры по реформам и достижениям. Завод по производству боеприпасов - это не «патронный» завод, как многие его постоянно называли. Это производство химии и компонентов, это разработка и, собственно, производство. Вот и пригодились «деньги Януковича», которых по мнению каких-то там «экспертов» не было», – резюмировал Юрий Бирюков.