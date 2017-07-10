Іноземці зможуть в'їжджати до України тільки за біомтеричними паспортами - Порошенко

Український президент Петро Порошенко в понеділок, 10 липня, заявив, що громадяни іноземних країн зможуть перетинати український кордон за умови, що вони мають біометричні паспорти, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Таку інформацію глава держави оприлюднив на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Порошенко наголосив, що Київ має наміри посилити контроль за в'їздом та виїздом,а також перебуванням іноземців на укранській території. За словами президента, українські компетентні органи мають володіти всіма біометричними даними особи, зокрема, мова йде про відбитки пальців та цифрові фото. Такі заходи, за словами Порошенка, мають допомогти правоохоронним структурам в боротьбі з тероризмом. Крім того, президент переконаний, що це рішення знайде підтримку серед населення держави. Коли саме мають почати діяти відповідні нововведення, Порошенко не вказав.
Нагадаємо, раніше серед владних кіл розгорнулася дискусія щодо необхідності запровадження візового режиму з Російською Федерацією. На думку міністра закордонних справ Павла Клімкіна, візовий режим може зашкодити україцям, які живуть на окупованих територіях, адже таким чином Москва може почати вимгаати, аби мешканці цих територій робили візи для в'їзду до своєї ж країни. Саме тому в МЗС аналізують альтерантивні варінати, які дозволять посилити контроль за пересуванням росіян, але не матимуть негавтиних наслідків для українців.