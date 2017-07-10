У Суркова с Волкером не пройдет номер, который он удачно реализовал с Нулланд, – политтехнолог

Специальный представитель США на Украине Курт Волкер – это действительно знаковое назначение, причем и для Украины, и для США. Уже очевидно, что роль Госдепартамента в администрации Трампа минимизирована, особенно в сравнении с ролью Джона Керри. Тиллерсон находится в состоянии аппаратной борьбы, причем основные рычаги в части внешней политики перешли к Совету национальной безопасности, где заправляют Макмастер и Пейн. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политтехнолог Тарас Березовец.
По его словам, свидетельством уменьшения роли Госдепа является то, что Трамп тянет с назначением руководителей ключевых подразделений, где до последнего вакантными оставалась 21 должность руководителей департаментов. «Трамп не доверяет чиновникам Госдепа, считая его рассадником обамистов и клинтонистов. И это отчасти правда. Курт Волкер это также свидетельство примирения с крылом ястребов в Республиканской партии. Волкер не просто человек Джона Маккейна, работавший на посту исполнительного директора Института Маккейна. Это самостоятельная фигура с опытом работы в НАТО», – написал Березовец.
Он отмечает, что представитель США в НАТО второй по значимости пост после постпреда в Совбезе ООН, потому у Волкера будет прямой контакт и с Трампом, и с Конгрессом. В целом это жесткий переговорщик с доскональным знанием и Украины, и России, Киеву повезет, если удастся завоевать его доверие, еще и потому, что Виктория Нуланд была «завербована» Сурковым, с Волкером этот вариант у русских не пройдет.