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Україна вводить біометричний контроль для всіх осіб, які перетинають кордон

Україна вводить біометричний контроль для всіх осіб, які перетинають кордон
Під час сьогоднішнього засідання РНБО український президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом буде введено біометричний контроль для всіх громадян, які перетинають кордон, інформує replyua.net. За словамми глави держави, мається на увазі посилення контролю за в'їздом і виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України - ми вводимо біометричний контроль для всіх громадян, які перетинають український кордон. На кордоні будуть брати відбитки пальців і фотографувати.

«Нам потрібно зніти біометричні дані, включаючи відбитки пальців, цифрову фотографію. Це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом », - сказав Петро Порошенко та висловив упевненість, що підготовлені проекти рішень знайдуть чітке розуміння і підтримку в суспільстві. Порошенко зазначив, що його доручення щодо підготовки відповідних проектів документів виконані. Він додав, що на засіданні РНБО сьогодні Міністерство закордонних справ, Державна прикордонна служба нададуть інформацію з цього питання.

Раніше повідомлялося, що під час сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони України буде прийняте рішення для подальшої долі окупованих територій Донбасу.
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