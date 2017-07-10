Сьогодні відбудеться закрите засідання РНБО, на якому буде вирішуватися подальша доля Донбасу

У понеділок, 10 липня, у другій половині дня, на засідання збереться Рада національної безпеки і оборони України, про що інформує replyua.net. На обговорення буде виноситися подальша доля окупованого Донбасу і, відповідно приймуть якісь важливі рішення. Які саме, поки не відомо. Секретар РНБО Олександр Турчинов під вечір, після засідання, повинен розповісти подробиці. В той же час голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу вже напрацювали, але ще не погодили.
«Уже проект напрацьований. Я цей проект сьогодні вранці вже отримав, але ще не мав можливості з ним ознайомитися, тому що постійно був на нарадах. Але він ще не зареєстрований, він не пройшов остаточного узгодження. Важко передбачити, чи буде він внесений до порядку денного сесії », - сказав Парубій на брифінгу, повідомляє Українська правда. Саме цей законопроект і мають сьогодні обговорити на засіданні РНБО.
Зазначимо, що лише 12 відсотків українців схвалюють відділення Донбасу від України, понад дві третини (40 відсотків) - підтримують реінтеграцію Донбасу. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».