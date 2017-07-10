Невідомі в масках здійснили напад на учасників лекції про трансгендерність у Києві

В одне зі столичних кафе, де проходила лекція на тему «Трансгендер», увірвалися люди в масках. Вони напали на організатора і учасників акції. Про це в Facebook повідомляють організатори лекції, інформує replyua.net. У тексті повідомлення зазначається, що приблизно сьомої години вечора в приміщення кафе-клубу» Купідон «увірвалися 10 осіб в масках, з газовими балонами і токсичними чорнилом. З образливими вигуками вони закидали учасників чорнилом, після чого атакували присутніх за допомогою газових балонів », - йдеться в повідомленні.
«Один з організаторів продовжив переслідувати невідомих і наздогнав групу з трьох осіб на станції метро «Хрещатик», де втрутилася поліція і допомогла їх затримати», - йдеться в повідомленні. Відомо, що зловмисники чинили опір поліції, а під час обшуку у них знайшли маски, два газові балони і ніж.
«Затриманих підтримувала група людей, які перешкоджали поліцейському автомобілю під час спроби доставить нападників до відділку. Ці люди погрожували організатору і намагалися заблокувати автомобіль. На ділянці на вулиці Прорізній, 12 до затриманих приїхав адвокат і два народних депутата нинішнього і минулого скликань. В результаті нападників відпустили», - повідомили організатори лекції.