Вперше в історії України: у Нацгвардії показали десант спецназу з літака Ан-26

Підрозділи спеціального призначення Нацгвардії вперше виконали стрибки з літака Ан-26 з висоти 800 і 1500 метрів. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба Нацгвардії. У повідомленні наголошується, що подібні стрибки з великих висот дозволяють десантуватися в складних метеорологічних умовах і швидко доставляти особовий склад для виконання бойового завдання в міру необхідності. Десантування може здійснюватися і зі зброєю, і з вантажними контейнерами.
«Десантування військових Нацгвардії було скоєно після тривалої підготовки вперше в історії незалежної України», - йдеться в повідомленні.
Раніше на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області інтенсивну підготовку за стандартами НАТО завершило ще один підрозділ Збройних сил України. За програмою JMTG-U військові інструктори ЗС США, Канади, Великобританії, Данії, Литви і Польщі навчали військовослужбовців Збройних сил та національної гвардії України. Крім того, у Міжнародного центру миротворчості та безпеки є свої інструктори, яких також залучають до проведення навчань.