Через шахрайство на лаві підсудних опинився помічник депутата партії Ляшка

Помічник народного депутата від Партії Ляшка Олексія Кириченка Олексій Бевзюк опинився на лаві підсудних. Як передає replyua.net, він намагався заволодіти коштами потерпілого в сумі 200 тисяч гривень, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
У прокуратурі зазначили, що було завершено досудове розслідування та направлення до суду обвинувального акта за підозрою діючим помічником народного депутата України від «Радикальної партії Олега Ляшка» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Зазначена особа злочинним шляхом намагалася заволодіти грошовими коштами у великих розмірах потерпілого в сумі 200 тис грн.. нібито за «кришування» Інтернет-закладу. Під час отримання частини грошових коштів зловмисника було затримано.
Відносно підозрюваного судом обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки з боку народних депутатів зазначеної партії. За результатами попереднього розслідування 4 липня 2017 обвинувальний акт у виробництві направлено до суду для розгляду по суті. За скоєний злочин помічникові народного депутата України загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.