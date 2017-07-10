Україну відвідає кардинал з Ватикану: стало відомо про мету і програму візиту

Леонардо Сандрі, який є перфектом Конгрегації Східних Церков, буде перебувати в Україні в період з 11 по 17 липня поточного року, інформує replyua.net. За інформацією сайту Апостольської нунціатури в Україні, через кардинала Папа Римський Франциск вирішив передати своє послання українським католикам, «братам та сестрам-православним», а також всім людям доброї волі.
Відомо, що запрошення кардиналу надіслав Святослав Шевчук, глава Української Греко-католицької церкви. Офіційною метою для візиту - участь у прощі до Маріїнського центру в селі Зарваниці на Тернопільщині, де зберігається чудотворна ікона Божої Матері.
Оскільки Папа Франциск знав про майбутній візит до України перфекта, глава Римо-Католицької церкви через нього передав католикам України, «братам і сестрам-православним і всім чоловікам і жінкам доброї волі» власне благословення і висловив переконання в почуттях любові і близькості «до представників, який страждає і який страждає через скрутну ситуацію, спровокованою військовим конфліктом». Очільник Католицької церкви заявив про власну підтримку «всім, хто працює заради миру, заради примирення і поваги до права, і за допомогою справ милосердя і солідарності приходить на допомогу численним переселенцям і нужденним».