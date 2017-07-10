Керівництво Головної військової прокуратури пройшли перевірку на поліграф

Керівництво, слідчі і прокурори Головної військової прокуратури пройшли перевірку на поліграфі. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Зазначається, що дослідження було проведене за сприяння Головної військової прокуратури з метою перевірки та уникнення корупційних ризиків, а також інформаційних маніпуляцій при розслідуванні кримінальних проваджень, зокрема злочинної організації під керівництвом колишнього Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, де суми збитків державі сягають 96 млрд. грн., а майно 46 підозрюваних податківців суд арештував на суму близько 1 млрд. грн. Як відзначили в Генпрокуратурі, перевірку проводили за стандартами партнерських спецслужб іноземних держав.
«У відповідності з дорученням Генерального прокурора України перевірку військових прокурорів (зокрема заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора генерал-лейтенанта юстиції Анатолія Матіоса) проводили фахівці контррозвідки Служби безпеки України за стандартами партнерських спецслужб іноземних держав», - відзначили в прес-службі. За результатами поліграфічного дослідження відомостей, на які необхідно реагувати правоохоронним органам, не встановлено.