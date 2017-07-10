Крупнейшая компания США начнет поставки угля в Украину

XCOAL Energy&RESOURCES, одна из крупнейших угледобывающих компаний США, начала переговоры с украинской стороной о поставках угля в Украину.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Зеркало недели», издание отметило, что эта компания также занимается и добычей антрацита. «Основные переговоры украинской стороны ведутся с крупнейшей угледобывающей компанией Америки - XCOAL Energy&RESOURCES. Эта компания ведет добычу в Западной Вирджинии и Пенсильвании, продавая уголь разной твердости и антрацит, но в основном металлургическим компаниям», сказано в статье издания. Через два морских порта, принадлежащих американской компании, ежегодно импортируется порядка 16 миллионов тонн угля, и делегация из Украины посещала Пенсильванию в июне этого года, чтобы начать переговоры.
«Большого контракта пока нет, но появилась информация Минэнерго о предстоящих поставках в августе-сентябре 120 тысяч тонн угля из США, то есть одного судна-углевоза», отмечается в материале. В настоящее время обе стороны находятся в ожидании двусторонних переговоров, касающихся стратегических поставок угля для нужд Украины.