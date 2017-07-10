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Порошенко зробив гучну заяву щодо членства України в НАТО

Порошенко зробив гучну заяву щодо членства України в НАТО
Україна має намір зосередитися на проведенні важливих реформ, аби повністю відповідати стандартам країн-членів Північноатлантичного альянсу. Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні Комісії Україна-НАТО 10 липня в Києві, інформує replyua.net.

«Я вкотре хотів би підкреслити, що це не означає, що ми будемо негайно подавати заявку про членство. Абсолютно ні. Це означає, що ми повинні вибудувати реальну програму реформ, програму нашої співпраці, активізувати наші зусилля для досягнення необхідних стандартів, і в цьому нам необхідна допомога і співпраця з нашими партнерами в НАТО», - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, 8 червня Верховна Рада визначила поглиблення співпраці України з НАТО з метою набуття членства в цій організації як основу зовнішньої політики. Відповідний законопроект №6470 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зовнішньополітичного курсу України підтримали 276 народних депутатів. Законом передбачається внесення змін до законів про основи внутрішньої і зовнішньої політики, який був прийнятий 1 липня 2010 року, і в закон про основи національної безпеки України, прийнятий 19 червня 2003 року.
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