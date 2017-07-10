Порошенко: ООН должна активнее решать самые актуальные вопросы Украины

Петр Порошенко, президент Украины, сделал заявление о том, что Организация объединенных наций должна принимать более активное участие в решении украинских вопросов. Как передает replyua.net со ссылкой на Корреспондент, об этом глава государства заявил 9 июля, на совместном брифинге с Антонио Гуттеришем, генсеком ООН.
«Хочу высказать уверенность, что наша встреча станет отправной точкой для того, чтобы найти более активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые сегодня стали перед Украиной», подчеркнул глава государства. По его словам, ООН пока не может быстро реагировать на новые угрозы и вызовы, и именно по этой причине организацию подвергают резкой критике последние несколько лет. Порошенко добавил, что Украина продолжит поддерживать идею реформирования этой организации, и наша страна заинтересована в росте авторитета генсека ООН и самой организации.
«Мир нуждается в сильной и действенной Организации объединенных наций, поэтому она нуждается в реформировании согласно актуальным угрозам... Перед секретариатом ООН и государствами-членами возникла непростая задача - восстановление авторитета, восстановление действенности, доверия и уважения к организации», добавил Порошенко.