Смертельна ДТП у Києві: друзі загиблого влаштували бійку з поліцейськими

У Києві на проспекті Перемоги сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус збив чоловіка, який разом з товаришем перебігав дорогу в недозволеному місці. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Еспресо».
Трагедія трапилася через те, що двоє друзів, поспішаючи на зупинку громадського транспорту, вирішили перебігти дорогу в недозволеному місці. В результаті порушення мікроавтобус Mercedes збив на смерть одного з пішоходів. Другий чоловік спробував відтягнути загиблого товариша з дороги і після виклику швидкої допомоги і поліції зник в невідомому напрямку.
Пізніше на місце НП прибули четверо чоловіків, один з яких вів себе неадекватно і кидався на людей, вимагаючи показати йому водія. Співробітник поліції зробив спробу заспокоїти неврівноваженого, але той чинив йому опір і вдарив в обличчя. Такий розвиток подій змусив поліцейського зробити попереджувальний постріл з табельної зброї. Але дебошир ніяк не відреагував на це, і екіпажу довелося застосувати фізичну силу, щоб затримати його. Нагадаємо, раніше в Черкаській області сталося жахливе ДТП. Легковик на повному ходу влетіла в припаркований на узбіччі вантажівку. В результаті ДТП загинуло чотири людини, серед них дитина.