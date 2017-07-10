У НАТО вибачилися за помилку через кадри з Партією регіонів у відео про Україну



Північноатлантичний альянс приніс вибаченні за відео про співпрацю з Україною, в якому використав кадри з мітингів на підтримку Партії регіонів. Як



Варто нагадати, що Північноатлантичний альянс на своїй сторінці в Twitter оприлюднив відео про співпрацю з Україною, в якому використав кадри з мітингів на підтримку Партії регіонів. Ролик під назвою «20 років відносин Україна - НАТО. Як Альянс підтримував країну?» починається з кадрів, на яких видно прихильників Партії регіонів з партійними прапорами біля Верховної Ради в піднесеному настрої. Скоріше за все, мова йде про кадри з мітингу «регіоналів» більше ніж 10-річної давності. Зазначимо, що саме в період правління Партії регіонів з українського законодавства були вилучені всі згадки про наміри України вступити в НАТО.



Нагадаємо, що раніше президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України з приводу зовнішньополітичного курсу України», яким відновлюється курс України на членство в НАТО.

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Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили Північноатлантичний альянс приніс вибаченні за відео про співпрацю з Україною, в якому використав кадри з мітингів на підтримку Партії регіонів. Як передає replyua.net , про це йдеться в повідомленні НАТО в Twitter. «Ми щиро перепрошуємо за помилку на початку відео. Ми працюємо над виправленням відео », - заявили в альянсі.Варто нагадати, що Північноатлантичний альянс на своїй сторінці в Twitter оприлюднив відео про співпрацю з Україною, в якому використав кадри з мітингів на підтримку Партії регіонів. Ролик під назвою «20 років відносин Україна - НАТО. Як Альянс підтримував країну?» починається з кадрів, на яких видно прихильників Партії регіонів з партійними прапорами біля Верховної Ради в піднесеному настрої. Скоріше за все, мова йде про кадри з мітингу «регіоналів» більше ніж 10-річної давності. Зазначимо, що саме в період правління Партії регіонів з українського законодавства були вилучені всі згадки про наміри України вступити в НАТО.Нагадаємо, що раніше президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України з приводу зовнішньополітичного курсу України», яким відновлюється курс України на членство в НАТО.