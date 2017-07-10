Миллионы украинцев пострадают из-за ответных мер России

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, считает, что, если Украина решится ввести визовый режим с РФ, Москва примет зеркальные меры, и в этом случае пострадают миллионы украинских граждан.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, Тука не считает введение визового режима выходом из сложившейся ситуации. «Как бы лично мне ни хотелось введения виз для россиян, я понимаю, что будут введены зеркальные действия и против наших сограждан. Ведь как бы мне ни неприятно было признавать, что мои сограждане ездят в Россию, я не могу игнорировать тот факт, что несколько миллионов граждан Украины ездят туда на заработки», подчеркнул замминистра. Тука отметил, что на эту ситуацию он смотрит как чиновник, а не как обычный гражданин, и понимает, что реакция украинцев, работающих в России, может быть непредсказуемой.
По его словам, неизвестно, какая реакция будет в семьях, члены которых находятся на территории РФ. Также Тука не знает, как на такие шаги властей отреагируют все украинцы – число сторонники нынешних властей может как увеличиться, так и значительно сократиться.