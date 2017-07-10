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В ОБСЕ рассказали о подробностях смертельных взрывов в Луганске

В ОБСЕ рассказали о подробностях смертельных взрывов в Луганске
Со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ поступило подтверждение факта двух взрывов, произошедших не территории оккупированного пророссийскими боевиками Луганска. Как передает replyua.net, информация соответствующего характера была предоставлена сотрудниками пресс-службы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Отмечается, что первый взрыв представители СММ услышали примерно за две сотни метров в юго-западном направлении от места своего постоянного пребывания. Согласно представленным оценкам, местом этого взрыва оказался район площади Героев ВОВ 10а. Ее пророссийские боевики так званой «ЛНР» используют, как собственную штаб-квартиру.

«Спустя некоторое время наблюдателям стало ясно, что вооруженные представители так званой «ЛНР» в полицейской форме установили ограждение рядом с местом взрыва на ул. 3-й Донецкой, 1/2. По истечении полутора часов представители патруля СММ зафиксировали очередной взрыв, который прогремел примерно за 150 метров в северной части от ранее произошедшего взрыва в Луганске. Жертвой данного инцидента оказался один человек, с ранениями в больницу доставили еще несколько лиц.
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