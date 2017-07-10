Тука рассказал, почему Украине нет смысла вводить визы для россиян

В беседе с журналистами издания «Апостроф» Георгий Тука, занимающий должность заместителя главы министерства по вопросам оккупированных территорий, заявил, что если украинская власть введет визы для российских граждан, в Кремле тут же прибегнет к ответным мерам, из-за чего миллионы граждан Украины столкнутся с серьезными проблемами. Об этом информирует replyua.net.
«Хотя мне самому хочется, чтобы для россиян были введены визы, я осознаю, что против наших сограждан могут быть введены зеркальные действия. Конечно, мне неприятно это признавать, однако многие украинцы все же ездят в Российскую Федерацию, причем немалая часть туда отправляется с целью заработать денег. Поэтому то, как я лично отношусь к данному факту, уже останется без изменений»,- сказал Тука.
Высокопоставленный чиновник добавил, что необходимо думать, какой будет реакция этих нескольких миллионов, работающих в России. «Как на это прореагируют их семьи? Вырастет или нет после подобных действий количество сторонников украинского государства или нет?», - подчеркнул Георгий Тука. Комментируя предположение о возможности благодаря визам фильтровать агентов ФСБ на границе, замминистра назвал такой подход откровенной ложью.