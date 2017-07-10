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Вокзалы Украины оборудуют всем необходимым для граждан с ограниченными возможностями

Вокзалы Украины оборудуют всем необходимым для граждан с ограниченными возможностями
Железнодорожники Украины продолжают оборудовать вокзалы в разных городах страны всем необходимым для людей с ограниченными возможностями, и с начала текущего года удалось адаптировать для инвалидов еще 16 станций и вокзалов.

Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци», на железнодорожных станциях и вокзалах Рокувата, Мелитополь, Новоалексеевка, Кривой Рог-Главный, Запорожье-1, Днепропетровск, Николаев и Бердянск были оборудованы специальные кассы, которыми смогут воспользоваться пассажиры с ограниченными возможностями. На вокзале станции Коростень обустроена комната гигиены для инвалидов. На вокзалах станций Запорожье, Запорожье-1 и Пологи обновлены в соответствии с международными стандартами – пиктограммы, символы и знаки.

Также в компании подчеркнули, что на станциях Вапнярка, Первомайск-на-Буге, Раздельная и Котовск появились тактильные напольные и наземные указатели для пассажиров с инвалидностью – с недостатком зрения. Кроме того, на вокзале Николаеве недавно установили информационные указатели для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
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