Столтенберг: мы еще раз заявляем о полной поддержке Украины со стороны НАТО

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил о том, что с нетерпением ожидает свою поездку в Украину, а Североатлантический альянс никогда не откажется от поддержки этой страны.
Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, в понедельник, 10 июля, в Киев прибудет делегация НАТО из 29 послов стран, входящих в Североатлантический альянс, а возглавит эту делегацию генсек НАТО. «Очень ожидаю визит Североатлантического совета в Киев, в рамках которого также созвал на понедельник заседание Комиссии НАТО-Украина. Мы ожидаем, что это будет встреча чрезвычайной важности, так же, как и визит. Ведь это дает нам очень хорошую возможность в очередной раз подчеркнуть нашу крепкую поддержку, нашу солидарность с Украиной», подчеркнул генсек НАТО. По его словам, речь идет о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, также во время визита планируется обсудить пути укрепления практической помощи от Североатлантического альянса.
Напомним, что Олег Пономарь, известный украинский обозреватель, назвал визит генсека НАТО в Украину «историческим событием», подчеркнув, что уже совсем скоро Украина сможет стать новым членом альянса.