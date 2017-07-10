Эксперты рассказали о наиболее востребованных профессиях в Украине

Несмотря на высокий уровень безработицы в Украине, некоторые специалисты всего за пару дней могут найти работу по своей профессии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, свободных вакансий больше всего среди рабочих специальностей – сейчас в Украине востребован физический труд.
Порталы, с помощью которых украинцы ищут работу, отмечают, что проще всего устроиться оператором на автозаправочную станцию. Однако работодатели готовы платить не больше 3,8 тысяч гривен. Также в Украине резко растет количество вакансий для грузчиков, разнорабочих, помощников стоматолога, горничных, дальнобойщиков и упаковщиков. Сергей Марченко, эксперт по рынку труда, отмечает, что количество свободных вакансий на том или ином предприятии является показателем того, как идет бизнес у руководителя – если он продолжает развиваться, работодатель нанимает новых людей.
По словам Марченко, только с начала текущего года количество новых вакансий возросло почти на тридцать процентов, и это значит, что экономика страны продолжает развиваться.